Пропавшего в Нижегородской области четырехлетнего мальчика нашли мертвым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Пропавший в понедельник в городе Ворсме Нижегородской области четырехлетний мальчик найден мертвым. Его тело извлекли из водоема, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следователем Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения четырехлетнего ребенка, обнаружено тело мальчика", - сказано в сообщении.

Во вторник в ходе поисковых мероприятий водолазы извлекли тело мальчика из водоема, расположенного в городе Ворсме. "В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначается судебно-медицинская экспертиза. Следователи СК продолжают работать на месте происшествия", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве сообщили, что возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным ведомства, мальчик в понедельник вечером ушел из дома и не вернулся. Он страдал заболеванием, из-за которого был дезориентирован в пространстве, у него отсутствовали навыки коммуникации.

В поисках принимали участие следователи, оперативные сотрудники полиции и МЧС, волонтеры поисковых отрядов "Рысь", "ЛизаАлерт", "Волонтер НН" и местные жители.