В Бурятии опекун подозревается в истязании детей

УЛАН-УДЭ, 20 июля. /ТАСС/. Следователи Бурятии возбудили уголовное дело после поступления в больницу истощенной восьмилетней девочки, у ребенка были повреждены пальцы руки, на теле обнаружены следы истязаний. Об этом сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК России.

"13 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом. Также при осмотре врачом на нижних и верхних конечностях ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. Возбуждены уголовные дела в отношении 39-летней женщины (жена опекуна)", - сообщили в ведомстве.

Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного") и ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

В больнице выяснилось, что девочка была истощена, ее вес составлял 16 кг. Сначала она поясняла, что травму пальца получила во время прогулки, когда упала на косу. Однако при первоначальной проверке выяснили, что девочку ранила жена ее опекуна в наказание за утерянный градусник. "13 июля женщина не смогла найти дома градусник и решила, что его потеряли дети, в наказание она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки", - пояснили в следственном управлении.

Кроме того, у шестилетней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность. В настоящее время потерпевших детей изъяли из семьи опекуна и поместили в социально-реабилитационный центр.

"В связи со своевременно не принятыми мерами по защите несовершеннолетних, переданных в приемную семью, в рамках уголовного дела будет решен вопрос о выделении материалов в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства в отдельное производство", - добавили в следственном управлении.