Суд оставил без изменений приговор по делу о гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Оправдательный приговор в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2016 году Верховный суд Карелии во вторник оставил без изменений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.

Апелляционную жалобу в Верховном суде республики на решение Петрозаводского городского суда начали рассматривать в начале июля 2021 года. В ходе первого заседания прокуратура и потерпевшая сторона просили направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Петрозаводский горсуд уже во второй раз по решению Верховного суда Карелии 2019 года рассматривал уголовное дело в отношении Котович и Коваленко по статье "Халатность". По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но выдали ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу. В марте 2021 года судья Марина Носова вынесла в их отношении оправдательный приговор. Суд решил, что обеспечение безопасности водных походов не входило в компетенцию Роспотребнадзора.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допросили более 1 500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.