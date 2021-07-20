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Трое полицейских пострадали после падения лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы

Они госпитализированы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три сотрудника полиции госпитализированы в результате поломки лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Маршала Чуйкова в жилом доме в результате поломки лифта пострадали трое полицейских, они госпитализированы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что лифт упал с верхних этажей в шахту. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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