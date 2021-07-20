Начальника управления ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Руководитель управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов задержан по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в задержании принимали участие сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

Источник добавил, что вместе с Сафоновым также задержаны несколько его подчиненных, в том числе заместители. "Проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы", - сообщили в правоохранительных органах. По оперативной информации, сотрудники ГИБДД в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров.

Официальными комментариями следственных органов агентство пока не располагает.