СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера

ТАСС, 20 июля. Пожар начался во вторник в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.

Как отмечает France Bleu, пожар возник в здании, которое сейчас реставрируют, причина возгорания пока не уточняется. Матиньонскому дворцу огонь не угрожает.

Как сообщила в Twitter городская пожарная служба, возгорание произошло на улице Варенн в седьмом округе Парижа, где, в частности, находятся посольство Италии и Музей Родена. Телефон посольства в настоящее время не отвечает.