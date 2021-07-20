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AFP: на временного президента Мали напали с ножом

И.о. президента Мали Ассими Гоита AP Photo
Описание
И.о. президента Мали Ассими Гоита
© AP Photo

На временного президента Мали напали с ножом - АФП.

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