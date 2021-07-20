В Карелии сняли угрозу перехода огня на населенные пункты

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Карелии нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, ссылаясь на данные поездки в регион главы ведомства Евгения Зиничева.

"Как отметил глава МЧС России, угроза перехода огня на населенные пункты снята", - сказали в МЧС.

"При этом пожары, которые находятся вблизи [населенных пунктов], нужно продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава, приложить максимум усилий по защите населения. Еще раз обращаю внимание на прикрытие населенных пунктов", - цитируют Зиничева в пресс-службе.

По последним данным МЧС, в регионе действуют 39 природных пожаров, площадь активного горения - 31,5 га. Локализовано 14 очагов. Площадь, пройденная огнем, составила почти 6 тыс. га.

Сложная обстановка складывалась в поселке Найстенъярви, вблизи которого действовал природный пожар на площади 800 га. В настоящее время площадь его активного горения составляет 4,5 га. Во вторник глава МЧС проинспектировал защиту поселка от огня.

"На месте пожара работает авиация, уже осуществлено 40 сбросов воды объемом 140 тонн. Для мониторинга лесопожарной обстановки задействованы беспилотные авиационные системы. Кроме того, на месте пожара работают три пожарных поезда, от которых проложена магистральная линия к минерализованной полосе. Специалисты продолжают работы по расширению минерализованных полос. В пунктах временного размещения с населением работают психологи чрезвычайного ведомства", - добавили в пресс-службе. Всего к тушению привлечено 765 человек и 153 единицы техники. Этих сил достаточно для защиты населенных пунктов, подчеркнул министр.