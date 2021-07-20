Эксперт сообщил, что дым от лесных пожаров в Якутии достиг Сахалина и Магадана

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Якутии, где действуют 205 природных пожаров, достиг Хабаровского края, Сахалинской и Магаданской областей. Об этом ТАСС сообщил во вторник кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории мониторинга леса института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Евгений Пономарев.

Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории 11 районов Якутии, где зарегистрированы 160 очагов природных пожаров. Из-за пожаров 48 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха.

"Сейчас наблюдается широкий диапазон распространения дыма от лесных пожаров в Якутии. Циркуляция атмосферы такова, что дым не пошел в Восточную и Западную Сибирь, юг Сибири, а смещается на восток и северо-восток. Это Хабаровский край, Магаданская, Сахалинская области", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в 2018 и 2019 годах дым от лесных пожаров в Якутии смещался и на запад. "Было такое, что эмиссии восточных пожаров, возгораний в Якутии и на севере Красноярского края уходили в Зауралье", - отметил ученый.

Согласно данным спутниковых наблюдений, сезон 2021 года в Якутии "на синхронную дату прошлого года по площади лесных пожаров в три раза ниже". "В этом году на север пожары не пошли, все действующие пожары - в центральной и западной части региона", - сказал эксперт.

По данным МЧС России, на территории Якутии действуют 205 природных пожаров. Площадь активного горения превышает 2 100 га. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 465 095,1 га, из них 1 274 731,1 га - лесная, 190 364,0 га - нелесная.