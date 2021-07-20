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Лесные пожары в России

Режим ЧС сняли в Краснокамском районе Пермского края, где горели 190 га леса

Пожар ликвидировали вечером 18 июля

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Краснокамска, где на прошлой неделе горел лес на площади 190 га, сняли режим ЧС. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Режим ЧС сняли", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о лесном пожаре с торфяной подстилкой поступило 10 июля, 13 июля в Краснокамском районе Пермского края был введен режим ЧС. Полностью потушили лесной пожар вечером в воскресенье, 18 июля. Огнем пройдено 190 га.

'МЧС России/Максим Зверев/Гавриил Старостин/ТАСС/Ruptly/Reuters'

 

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