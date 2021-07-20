В Башкирии оштрафовали на 600 млн руб. предприятие по добыче золота за ущерб почве

ТАСС, 20 июля. Росприроднадзор добился в суде взыскания более 600 млн руб. с золотодобывающей компании "Таналык" за уничтожение плодородного слоя почвы в Баймакском районе Башкирии. Деньги поступят в муниципальный бюджет, сообщила пресс-служба ведомства в Instagram во вторник.

"Таналык" вел добычу за пределами земельного участка Таналыкская Россыпь. Работы велись открытым способом при помощи бульдозеров и экскаваторов. Это привело к уничтожению плодородного слоя почвы. Расчет ущерба был направлен компании для добровольного возмещения. Однако ООО "Таналык" проигнорировало требование. Служба обратилась в суд, где добилась взыскания с золотодобытчика 604,8 млн руб. Средства будут направлены в муниципальный бюджет", - говорится в сообщении.

Также компания совместно с муниципалитетом обязана разработать проект и провести рекультивацию земельного участка площадью свыше 48 га. Проверка деятельности предприятия осуществлялась по просьбе прокуратуры.