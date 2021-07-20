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Дело в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
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Главе управления ГИБДД Ставрополья могут избрать меру пресечения в суде в Ессентуках

В спецоперации по задержанию участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ России

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Меру пресечения начальнику управления ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову и его подельникам, задержанным по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, предварительно, будут избирать в суде в Ессентуках Ставропольского края.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, мера пресечения будет рассматриваться в суде в Ессентуках", - сказал собеседник агентства.

Во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей был задержан начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Теги
РоссияСтавропольский крайДело в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
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