Главе управления ГИБДД Ставрополья могут избрать меру пресечения в суде в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Меру пресечения начальнику управления ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову и его подельникам, задержанным по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, предварительно, будут избирать в суде в Ессентуках Ставропольского края.

Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, мера пресечения будет рассматриваться в суде в Ессентуках", - сказал собеседник агентства.

Во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей был задержан начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников: бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").