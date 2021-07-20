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Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
Дело в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья

Что известно о деле в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья

Интерьеры дома начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова
© Следственный комитет РФ/ТАСС

Руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали 20 июля по подозрению в коррупции.

  • Также задержаны шесть подельников Сафонова, среди которых бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.
  • СК возбудил в их отношении уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 млн рублей.
  • Подозреваемые, по информации СК, в течение нескольких лет незаконно изготавливали пропуска, которые за денежное вознаграждение предоставляли грузоперевозчикам зерновых культур и инертных грузов на территории края.
  • Сотрудники силовых структур изъяли у Сафонова и его подельников автомобили и деньги. В отношении полицейских, причастных к преступлению, назначено проведение служебной проверки. Если их вина будет доказана, сотрудников органов внутренних дел уволят. 
  • По данным источника в правоохранительных органах, меру пресечения начальнику управления ГИБДД Ставропольского края и его подельникам, предварительно, будут избирать в суде в Ессентуках. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. 
  • В связи с инцидентом глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.
Теги
РоссияСтавропольский крайДело в отношении главы управления ГИБДД Ставрополья
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