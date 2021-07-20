{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сход вагона произошел на железнодорожных путях в Череповце

В результате инцидента повреждены три автомобиля

ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Сход одного вагона произошел на ведомственных железнодорожных путях ПАО "Северсталь" в Череповце. В результате происшествия никто не пострадал, повреждены три автомобиля, которые были припаркованы поблизости, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования ПАО "Северсталь" 20 июля 2021 года около 7 часов утра на площадке ОАО "Северсталь-метиз" в Череповце. В результате схода железнодорожного вагона повреждены три автомобиля на парковочных местах ОАО "Северсталь-метиз", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причина происшествия - некачественное закрепление подвижного состава тормозными башмаками, сообщили в надзорном органе.

Теги
РоссияВологодская область
Наводнение в Германии
Наводнение на западе Германии. Главное
Наводнение на западе Германии.
Читать полностью