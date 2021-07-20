{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наводнение в Германии

Число жертв наводнения в Германии возросло до 169

Только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погиб 121 человек

ТАСС, 20 июля. Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 169. Об этом во вторник сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на спасательные службы.

На эту тему
Наводнение на западе Германии. Главное
Наводнение на западе Германии.

По его данным, только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии составило 121.

Ранее сообщалось не менее чем о 164 погибших в Германии, где с прошлого понедельника шли ливни. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт.

Теги
ГерманияНаводнение в Германии
Наводнение в Германии
Наводнение на западе Германии. Главное
Наводнение на западе Германии.
Читать полностью