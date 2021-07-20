Площадь лесных пожаров в Карелии достигла почти 6,5 тыс. га

По данным МЧС, на первую половину дня вторника, площадь, пройденная огнем в лесах Карелии, достигала 5 994 га, из которых активно горели 31,5 га.

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Карелии на 15:00 вторника составила 6 479 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"На текущий момент в регионе 38 действующих лесных пожаров на площади 6 479 га на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерском, Пудожском, Беломоском, Лахденпохском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском районах (25 пожаров на площади 77 га локализовано)", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка продолжает сохраняться в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. По официальным данным властей, рисков перехода огня на населенные пункты сейчас нет, но потенциальная угроза сохраняется для поселков Найстенъярви и Суоёки Суоярвского района. Сегодня там с рабочим визитом побывал глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Он заявил, что силы ведомства будут оставаться рядом с населенными пунктами до стабилизации ситуации.

Всего в работе с очагами возгорания привлечены около 700 человек из Карельского центра охраны лесов, МЧС, а также представители арендаторов, отряды противопожарной службы и добровольцы. На помощь в республику прибыли пожарные-десантники из Архангельской и Мурманской областей. Используется 150 единиц техники. Также принято решение, что на помощь пожарным дополнительно привлекут 100 человек от Минобороны России.

На территории республики действует режим повышенной готовности, режим ЧС введен в Суоярвском и Сегежском районах, а также в Эссойльском сельском поселении Пряжинского района. Эвакуированы в общей сложности 600 человек.