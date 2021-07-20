Следователи возбудили дело после ранения ножом годовалого ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК после ранения ножом годовалой девочки в Егорьевске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщила Врадий. - Предварительно установлено, что мать девочки оставила ее одну в квартире в ночное время, поставив тем самым в опасное для ее жизни или здоровья состояние".

Рано утром бригада скорой помощи госпитализировала девочку с ножевыми ранениями. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и средств, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предположительно, ранения девочке нанес старший ребенок.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, пострадавшая находилась в квартире родственников совместно с 6-летним ребенком без присмотра взрослых. В ходе проверки Егорьевской городской прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.