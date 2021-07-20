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Спасатели в КБР ищут потерявшуюся во время похода в ущелье Эльбрусского района женщину

На поисково-спасательные работы выдвинулись пять человек

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели вышли на поиски женщины, потерявшейся во время похода в ущелье Терскол в Эльбрусском районе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 20:20 мск 20 июля в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в ущелье Терскол Эльбрусского района при пешем походе к водопаду "Терскол" двух человек (мужчины и женщины) отстала и потерялась женщина", - рассказали в пресс-службе.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе пяти человек, задействована одна единица техники.

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