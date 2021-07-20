Спасатели нашли женщину, потерявшуюся во время похода в ущелье Эльбрусского района КБР

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели нашли женщину, потерявшуюся во время похода в ущелье Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Медицинская помощь ей не требуется, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

"В 21:50 мск спасатели дошли до места, потерявшаяся женщина найдена, в медицинской помощи не нуждается, начали спуск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ущелье Терскол при пешем походе к водопаду отстала и потерялась женщина. На ее поиски вышли в пять человек, также была задействована одна единица техники.