На стройке на востоке Москвы двое рабочих погибли, упав с высоты десятого этажа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Двое рабочих погибли на стройплощадке на востоке Москвы, упав с высоты десятого этажа. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 20 июля на строительном объекте в Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты десятого этажа. Они погибли на месте", - сказали в прокуратуре.

По данному факту Измайловской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при строительных работах.

На месте находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.