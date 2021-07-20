{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На стройке на востоке Москвы двое рабочих погибли, упав с высоты десятого этажа

Инцидент произошел на строительном объекте в Измайловском проезде

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Двое рабочих погибли на стройплощадке на востоке Москвы, упав с высоты десятого этажа. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 20 июля на строительном объекте в Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты десятого этажа. Они погибли на месте", - сказали в прокуратуре.

По данному факту Измайловской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при строительных работах.

На месте находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

Теги
Россия
В Китае наводнение разрушило плотину в провинции Хэнань
Регион ввел первый уровень ЧС
Читать полностью