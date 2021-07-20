По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в Китае

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Тоннель метро оказался затопленным во вторник в результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Как говорится в сообщении местных властей, опубликованном в социальной сети Weibo, по меньшей мере 12 человек погибли, еще пять пострадали.

Из-за сильных дождей большое количество воды скопилось на парковке над пятой линией городского метрополитена. Вода проникла в тоннель и затопила пути. Руководство метро экстренно остановило движение и обесточило ветку. Один из поездов с пассажирами остановился на затопленном участке на перегоне между станциями "Хайтаньсыцзе" и "Шакоулу".

Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля около 500 человек. "Из них 12 людям помочь не удалось, они погибли. Пять человек получили ранения и были госпитализированы", - отмечается в сообщении властей.

За последние сутки в центральной и западной частях провинции Хэнань выпало от 50 до 90 мм осадков. В административном центре региона этот показатель достигал от 250 до 329 мм. Согласно прогнозам, в течение среды в провинции выпадет еще около 260 мм осадков.