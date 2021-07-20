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Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в Новой Москве

Авария произошла в районе деревни Кресты поселения Роговское

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Два пешехода погибли под колесами грузовика на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом во вторник сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"На 73-м километре Варшавского шоссе, водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находится в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Авария произошла в районе деревни Кресты поселения Роговское. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, на место выехала следственно-оперативная группа.

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