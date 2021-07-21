В Китае наводнение разрушило плотину в провинции Хэнань

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Сильный паводок привел к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай). Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.

"Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени (20:30 мск во вторник) произошел прорыв плотины", - сообщил телеканал. "На реках Цзялухэ, Ихэ и других возникает опасная ситуация, противопаводковые меры должны быть исключительно серьезными", - отмечается в репортаже.

Провинциальным штабом принято решение с 03:00 21 июля по местному времени (22:00 мск во вторник) повысить уровень реагирования на паводки со второго на первый. Одновременно с этим власти КНР повысили национальный уровень реагирования на паводки в стране с третьего на второй.