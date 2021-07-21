Власти Чжэнчжоу из-за наводнения эвакуировали около 100 тыс. жителей

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Власти административного центра провинции Китая Хэнань - города Чжэнчжоу - эвакуировали из-за наводнения около 100 тыс. жителей. Как говорится в опубликованном в среду сообщении муниципальных властей, нынешний паводок стал одним из сильнейших в истории города.

На помощь экстренным службам направлено около 2 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и внутренних войск, около 6,8 тыс. спасателей и 1,4 тыс. единиц техники.

По оценкам метеорологов, годовая норма осадков в Чжэнчжоу составляет около 640,8 мм, однако за последние трое суток этот показатель был превзойден. Местные власти призывают жителей без необходимости не покидать свои дома. Население города Чжэнчжоу составляет около 12,6 млн человек.

Как ранее сообщили власти, в результате наводнения погибли по меньшей мере 12 жителей города, все они стали жертвами затопления поезда в тоннеле пятой ветки метро. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.