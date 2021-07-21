Площадь природных пожаров на западе США превысила 500 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Более 500 тыс. га земли охвачены природными пожарами на западе США. Об этом сообщил во вторник Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо.

Согласно приведенным на его сайте данным, в 13 западных американских штатах зафиксированы 83 крупных природных пожара. Общая площадь горения составляет на данный момент 523,5 тыс. га. С начала года в результате природных пожаров разной степени в США выгорело более 1 млн га земли.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 20 крупных возгораний. В Айдахо насчитывается 18 крупных пожаров, восемь - в Орегоне, по семь - в Калифорнии и Вашингтоне. Как отмечает, в свою очередь, агентство Reuters, дым от пожаров на западе США привел к ухудшению качества воздуха на территории большей части страны, достигнув штатов на Восточном побережье.