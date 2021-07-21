{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Площадь природных пожаров на западе США превысила 500 тыс. га

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Монтане
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
Нью-Йорк
© Владимир Костырев/ТАСС
Нью-Йорк
© Владимир Костырев/ТАСС
Нью-Йорк
© Владимир Костырев/ТАСС
Нью-Йорк
© Владимир Костырев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Более 500 тыс. га земли охвачены природными пожарами на западе США. Об этом сообщил во вторник Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо.

Согласно приведенным на его сайте данным, в 13 западных американских штатах зафиксированы 83 крупных природных пожара. Общая площадь горения составляет на данный момент 523,5 тыс. га. С начала года в результате природных пожаров разной степени в США выгорело более 1 млн га земли.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 20 крупных возгораний. В Айдахо насчитывается 18 крупных пожаров, восемь - в Орегоне, по семь - в Калифорнии и Вашингтоне. Как отмечает, в свою очередь, агентство Reuters, дым от пожаров на западе США привел к ухудшению качества воздуха на территории большей части страны, достигнув штатов на Восточном побережье.

Теги
США
В трех районах Сахалина объявили предупреждение о пожарной опасности
В перечисленных районах температура воздуха в дневное время достигнет плюс 30 градусов
Читать полностью