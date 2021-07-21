В Якутии действуют восемь пожаров вблизи населенных пунктов

"На расстоянии менее 5 км действует пять природных пожаров, которые находятся на особом контроле. Это - в Оймяконском районе село Хара-Тумул, в Горном районе - села Ерт, Дикимдя, Магарас и Кюерелях. Кроме того, на расстоянии менее 10 км действует три природных пожара: Горный район - села Кептин и Бясь-Кюель, Сунтарский район - село Кемпендяй", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тушат 83 лесных пожара в 14 районах, из них локализовано 10. Для тушения лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) находятся в местах базирования 14 воздушных судов. "Сегодня три воздушных судна Бе-200 и два самолета Ил-76 планируется применить для тушения возгораний в Сунтарском районе. Вертолет Ми-8 Минобороны России работает на территории национального парка "Ленские столбы" Хангаласского района. Также авиация применяется в Верхневилюйском и Ленском районах. Самолет-зондировщик Ан-26 для искусственного вызывания осадков будет работать в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах", - добавили в министерстве.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории 13 районов Якутии. В целом за сутки на тушении природных пожаров было задействовано 2 119 человек и 297 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. По данным оперштаба Якутии, за сутки ликвидировано 14 пожаров на площади свыше 82,1 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 135 тыс. га.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии зафиксировано 98 пожаров на землях лесного фонда на площади 745 764 га, четыре пожара площадью 23 350 га в природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий площадью 950 га в Хангаласском районе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.