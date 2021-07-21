Город и поселения в Николаевском районе Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров

ТАСС, 21 июля. Дым от природных пожаров окутал Николаевск-на-Амуре и поселения в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в администрации района.

"У нас разгорелся пожар в 14 км от поселения Чля. Его площадь на прошлой неделе составляла около 30 га, а сейчас 2 888 га. Это низовой устойчивый пожар сильной интенсивности. Отмечается задымленность в поселении Чля, в Многовершинном от этих пожаров и от пожаров в Якутии. Дымом затянут и Николаевск-на-Амуре, чувствуется запах гари, дым несет из Якутии", - сказали в администрации.

Пожар в Николаевском районе возник из-за грозы, горят в основном непокрытые лесом территории. Возгорание пытаются потушить, поселению оно не угрожает.

В администрации Николаевского района отметили, что ситуация с задымленностью должна измениться в начале следующей недели со сменой направления ветра. Людям рекомендуют ограничить прогулки, не заниматься спортом на улице.

Из-за ухудшения пожароопасной обстановки в районе введен режим ЧС в лесах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Особый противопожарный режим в крае действует на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также всех муниципальных районов. Введены запреты на разведение открытого огня, посещение лесных массивов. Усилены меры по патрулированию территорий для оперативного обнаружения очагов огня и их ликвидации, сотрудниками полиции и лесничеств выставлены дополнительные посты на въездах в лесные массивы.

В Якутии из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации, по данным федеральной Авиалесоохраны, в регионе зафиксировано 98 пожаров на землях лесного фонда на площади 745 764 га, четыре пожара площадью 23 350 га в природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий площадью 950 га в Хангаласском районе.