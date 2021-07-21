Природные пожары на площади почти 114 тыс. га зарегистрировали на Камчатке

ТАСС, 21 июля. Лесопожарные формирования на Камчатке зарегистрировали пожары на площади почти 114 тыс. га, сообщили ТАСС в Агентстве лесного хозяйства Камчатского края.

"Сейчас на территории региона действует пять природных пожаров на общей площади почти 114 тыс. гектаров. Все возгорания зафиксированы в Пенжинском районе. Они не тушатся, угрозы населенным пунктам и объектам экономики от пожаров нет. Возгорания контролируются со спутника", - сказали в агентстве.

За минувшие сутки потухло два пожара на площади 12,7 тыс. гектаров.

Дым от природных пожаров несет на одно из поселений на севере Камчатки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю. "В селе Таловка Пенжинского муниципального района на Камчатке прогнозируется задымление. Незначительная дымка от природных пожаров может прийти в населенный пункт 21 июля 2021 года. Такие выводы сделаны на основании мониторинга и анализа информационных ресурсов, а также данных расчетов автоматизированной информационно-измерительной системы САУР", - говорится в сообщении. В селе проживает около 200 человек.