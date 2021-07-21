Полицейский в Забайкалье получил условный срок за незаконную прослушку

ЧИТА, 21 июля. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд приговорил к трем годам лишения свободы условно начальника оперативно-разыскной части обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, УМВД по региону Игоря Сапожникова, который организовал незаконную прослушку. Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкалью.

"Установлено, что Сапожников И. А. на основании сфальсифицированных материалов оперативно-разыскной деятельности, послуживших поводом для выдачи судом санкций на прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, организовал незаконное проведение указанных оперативно-разыскных мероприятий в отношении жителей Забайкальского края, нарушив тем самым их конституционные права", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сведения о телефонных звонках и местоположении телефонов полицейский передавал знакомым. Суд также на три года лишил Сапожникова права занимать должности на госслужбе. В отношении подсудимого расследуется еще несколько уголовных дел, суть которых в УФСБ не уточнили.