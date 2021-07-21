Следователи не обнаружили следов пребывания людей в "частной тюрьме" в Ленобласти

ТАСС, 21 июля. Подземный бункер во Всеволожском районе Ленинградской области, который в СМИ назвали "частной тюрьмой", был обнаружен в ходе расследования дела об убийстве, но следов пребывания людей там не нашли. Об этом ТАСС сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления СК по Ленинградской области Мария Добрынина.

"По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия", - сказала она. По ее словам, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. "Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", - сказала Добрынина.

Она сообщила, что данный бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле марки Mercedes на трассе Сортавала - Санкт-Петербург в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. "Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми", - сообщила Добрынина.

Она уточнила, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который был неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. "Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что к настоящему времени вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию.