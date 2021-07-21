СК проводит проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Врачи медучреждения, куда был госпитализирован семилетний сын артиста Стаса Пьехи после избиения соседкой, диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и ушибы. Как уточнил ТАСС адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи артиста, Следственный комитет проводит проверку по факту избиения мальчика.

"У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, изначально проверка проводилась сотрудниками МВД, после чего Следственный комитет забрал материалы в свое производство. "Уголовное дело пока не возбуждено, а проверку проводит Следственный комитет по Выборгу", - резюмировал юрист.