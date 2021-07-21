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СК проводит проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы, сообщил адвокат Сергей Жорин
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Врачи медучреждения, куда был госпитализирован семилетний сын артиста Стаса Пьехи после избиения соседкой, диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и ушибы. Как уточнил ТАСС адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи артиста, Следственный комитет проводит проверку по факту избиения мальчика.

"У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, изначально проверка проводилась сотрудниками МВД, после чего Следственный комитет забрал материалы в свое производство. "Уголовное дело пока не возбуждено, а проверку проводит Следственный комитет по Выборгу", - резюмировал юрист.

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Россия
Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи
Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и ушибы
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