Неизвестные сообщили о минировании 12 судов Москвы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании поступили в среду утром в 12 судов Москвы. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"Многочисленные сообщения о минировании судов Москвы поступили утром 21 июля. В настоящее время проведена эвакуация, в судах работают спецслужбы", - сказал он.

Лазарев добавил, что сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Гагаринский, Троицкий, Никулинский суды.

"Останкинский, Преображенский и Кунцевский суды приступили к работе в обычном режиме. После осмотра помещений судов кинологами взрывных устройств обнаружено не было", - сказал представитель Мосгорсуда.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные "заминировали" Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.