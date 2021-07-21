В Мосгорсуд поступило сообщение о минировании

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поступило в среду утром в Мосгорсуд. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы учреждения Валерий Лазарев.

"В настоящее время доступ посетителей ограничен из-за анонимного сообщения о "минировании", эвакуация не проводилась, на территории суда работает следственная группа в составе дознавателя, оперуполномоченного и кинолога, которые проводят проверку в апелляционном корпусе. Основной корпус проверен", - сказал он.

В среду сообщения о "минировании" поступили в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Гагаринский, Троицкий, Никулинский районные суды Москвы, а также в Десятый арбитражный апелляционный суд.

"Останкинский, Преображенский и Кунцевский суды приступили к работе в обычном режиме. После осмотра помещений судов кинологами взрывных устройств обнаружено не было", - сказал представитель Мосгорсуда.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.