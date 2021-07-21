В Якутии свыше 120 жителей обратились в медучреждения из-за дыма от лесных пожаров

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 120 человек обратились в медучреждения Якутии из-за дыма от лесных пожаров, 15 из них - дети. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального Минздрава.

"В лечебно-профилактические учреждения Якутии с 6 июня по 21 июля по поводу ухудшения состояния здоровья в связи с дымом от действующих лесных пожаров обратились 129 граждан, из них 15 - дети", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Якутске, госпитализированы четыре человека в Томпонском, Нюрбинском, Намском и Хангаласском районах.

Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. В Якутске в воздухе утром выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по показателям диоксида азота - до 1,29 ПДК.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным регионального главка МЧС России, на территории Якутии действуют 208 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, - свыше 1,5 млн га. Площадь активного горения превышает 2,2 тыс. га. Ликвидированы 14 природных пожаров на площади более 82,1 тыс. га.