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Стрельба в школе в Казани
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Экспертиза признала напавшего на школу в Казани невменяемым

Ильназ Галявиев Егор Алеев/ТАСС
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Ильназ Галявиев
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Эксперты признали, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, был невменяемым в момент преступления. Об этом сказано в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - сказано в публикации.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
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