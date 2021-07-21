В Сочи снесли самострой, владелец которого застрелил ранее двух приставов

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Самовольная постройка в Адлерском районе Сочи, владелец которой в июне застрелил двух судебных приставов, прибывших для исполнения решения суда по сносу самостроев, снесена.

Что известно о стрельбе в Сочи

На эту тему

Об этом сообщили ТАСС в МУП "СпецСтройСервис", которое занимается сносом самовольных строений.

"Там [на ул. Просвещения 81/2 - прим. ТАСС] уже все снесено", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС из Адлерского района Сочи, на месте продолжает работать спецтехника. Также техника работает на соседнем участке той же улицы, там ведутся работы по сносу самостроя.