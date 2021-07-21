На Ставрополье загорелась кровля магазина

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Возгорание кровли в магазине "Магнит" на площади свыше 200 кв. метров произошло в городе Ипатове. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

"В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация о выезде пожарных подразделений на возгорание кровли магазина "Магнит" по адресу: Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Ленина, 303. По прибытии первых пожарных расчетов вызов подтвержден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация не проводилась. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Объявлена локализация пожара в 14.46 мск на площади 225 кв. метров", - отметили в пресс-службе.