Устроившего стрельбу в школе в Казани перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2. Об этом сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - сказал он.

Ранее в среду в ОНК сообщили, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В пресс-службе СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза Галявиеву пока не завершена.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали. Позже для прохождения психиатрической экспертизы 19-летнего Галявиева привезли в Москву.