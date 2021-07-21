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Стрельба в школе в Казани

Устроившего стрельбу в школе в Казани перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 в Москве

В пресс-службе СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза Ильназу Галявиеву пока не завершена
Ильназ Галявиев Егор Алеев/ТАСС
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Ильназ Галявиев
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2. Об этом сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

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"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - сказал он.

Ранее в среду в ОНК сообщили, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В пресс-службе СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза Галявиеву пока не завершена.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали. Позже для прохождения психиатрической экспертизы 19-летнего Галявиева привезли в Москву.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
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