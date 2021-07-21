На Кубани арестовали водителя пожарной части по делу о вымогательстве 5 млн руб.

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили факт вымогательства 5 млн руб. в Павловском районе, следователи региона возбудили уголовное дело в отношении водителя пожарной спасательной части, подозреваемый арестован на время предварительного следствия. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"По версии следствия, подозреваемому стало известно о том, что директор филиала одной из кредитных организаций якобы незаконно передала третьим лицам сведения, составляющие банковскую тайну. С целью личного обогащения мужчина потребовал от местной жительницы передать ему 5 млн руб. При этом фигурант угрожал женщине применением насилия, а также передачей данных сведений в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовное дело по статье о вымогательстве возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Краснодарскому краю, в отношении 48-летнего водителя пожарной спасательной части УФПС по краю МЧС России. На время предварительного следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.