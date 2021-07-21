Глава Карелии попросил выделить республике 100 млн рублей на борьбу с пожарами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Карелии попросили федеральный центр выделить дополнительно 100 млн рублей на продолжение авиапатрулирования лесов, а также борьбу с лесными пожарами в регионе. Об этом в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сказал глава республики Артур Парфенчиков.

В связи с пожароопасной обстановкой в Карелии в среду был введен режим ЧС. На территории действуют 38 лесных пожаров на площади 7 110 га (площадь активного горения - 54,1 га), из них 15 пожаров на площади 1 001 га локализованы.

"У нас, к сожалению, трехдневная передышка похолодания с воскресенья опять переходит в увеличение температурного режима, который, по прогнозам метеорологов, сохранится и на конец июля, и на весь август. В связи с такой ситуацией мы просим оказать нам финансовую поддержку за счет резервного фонда правительства РФ и выделить дополнительные средства на авиапатрулирование, которое придется продолжать в очень активном режиме, и, собственно, на тушение пожара в размере 100 млн рублей. Мы соответствующие документы приняли о возможности максимально быстрого распределения этих средств", - сказал он.

Парфенчиков отметил, что ситуация с лесными пожарами в республике резко осложнилась с 13 июля в условиях прохождения грозового фронта. Площадь горения в этот период выросла более, чем в 10 раз. Огонь угрожал четырем поселкам, но их удалось отстоять. По словам Парфенчикова, это делалось в том числе в ущерб локализации других лесных пожаров.

К настоящему моменту в регионе полностью исчерпали федеральные средства, выделенные на авиапатрулирование лесов, и сейчас на эти цели идут деньги из республиканского резервного фонда.

"Выделение этих средств позволит в целом стабильно провести оставшуюся часть пожароопасного сезона", - подчеркнул Парфенчиков.

Локализация пожаров в регионе

Власти Карелии ожидают, что локализовать лесные пожары в республике удастся к концу недели. В среду пожарным впервые за семь дней удалось стабилизировать площадь горения, сообщил Парфенчиков.

"С понедельника мы начали локализацию территорий возникших пожаров. На сегодняшний час у нас действует уже 31 пожар, и сегодня нам впервые за последнюю неделю удалось стабилизировать площадь пожаров. Она сегодня уже не увеличилась и составляет 7 200 га. Я думаю, Владимир Владимирович, мы общими усилиями к вечеру субботы в целом закольцуем и локализуем все эти пожары", - обратился он к главе государства.

В регионе впервые за все время наблюдений зафиксировано такое природное явление, как атмосферная засуха. Под угрозой перехода огня оказались несколько населенных пунктов.

"Были мобилизованы все силы, в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров. В кратчайшие сроки были задействованы 150 единиц техники, более 700 человек", - сказал Парфенчиков.

Он добавил, что для борьбы с огнем в лесах прибыли дополнительные федеральные силы, а также пожарные из соседних регионов, в том числе 31 человек из Архангельской и Мурманской областей.

"На сегодняшний день у нас привлечены силы <...> федерального резерва Рослесхоза в количестве 25 человек, силы МЧС России в общем количестве 100 человек, шесть пожарных поездов. Дополнительно привлекаются еще 100 человек от Минобороны России", - сказал глава Карелии.