Подозреваемый в организации майнинга инженер метро Казани уволился по собственному желанию

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Главный инженер МУП "Метроэлектротранс", подозреваемый в установке оборудования для майнинга криптовалюты, уволился по собственному желанию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МУП "Метроэлектротранс".

Как ранее сообщили в СК, в среду следователи возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении двух сотрудников метро, в том числе главного инженера. Они подозреваются в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на электроподстанции. За два месяца работы устройство потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которые оплатил "Метроэлектротранс". Причастность к совершению преступления подозреваемые признали.

"МУП "Метроэлектротранс" подтверждает информацию о проводимых следственных мероприятиях. Указанные в сообщении действия были совершены весной 2021 года. Впоследствии главный инженер предприятия уволился по собственному желанию, на его месте сейчас работает другой человек", - указано в сообщении.

В предприятии ответили, что с целью недопущения впредь подобных инцидентов создана комиссия под руководством нового главного инженера при участии службы безопасности предприятия.

Комиссия должна разобраться в причинах произошедшего, недопущении повторения подобных инцидентов, а также сделать расчет потерь предприятия, уточнили в МУП "Метроэлектротранс".