Адвокат сообщил о возбуждении дела против женщины, избившей семилетнего сына Стаса Пьехи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, избившей семилетнего сына артиста Стаса Пьехи, заявил ТАСС в среду адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи артиста.

"Сегодня следствием были взяты объяснения с мамы ребенка, опрошены свидетели и запрошены медицинские документы, которые подтвердили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы у сына Стаса Пьехи. По совокупности этих обстоятельств было принято решение о возбуждении уголовного дело в отношении женщины, которая избила ребенка", - сказал собеседник агентства.

По словам Жорина, сам Пьеха и его семья благодарны руководителю СК Александру Бастрыкину и возглавляемому им ведомству "за то, что оперативно изъяли материал проверки и быстро подключились к расследованию".

Ранее сообщалось, что семилетний сын Пьехи получил травмы в результате конфликта с женщиной из соседнего дома в поселке Рощино Ленинградской области. Жорин заявлял, что у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. По его словам, изначально проверку по факту инцидента проводили сотрудники МВД, но позднее материалы в свое производство забрал СК. В среду стало известно, что Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения ребенка.