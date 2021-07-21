Шесть автомобилей, по уточненным данным, столкнулись на трассе в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Участниками ДТП в Кстовском районе Нижегородской области, по уточненным данным, стали шесть автомобилей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"ДТП в Кстовском районе произошло с участием шести автомобилей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что это четыре грузовика и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека. "Из них погиб один человек. Пострадавшие направлены на осмотр в ГБУЗ Кстовская ЦРБ", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на трассе около поворота на населенный пункт Шелокша столкнулись три грузовика, в результате ДТП погиб один человек - пассажир "Газели".