Пятерых фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья арестовали

ЕССЕНТУКИ, 21 июля. /ТАСС/. Ессентукский городской суд в среду помимо начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, арестовал еще четырех фигурантов дела. Об этом сообщил журналистам прокурор отдела управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Вячеслав Хлопонин.

"Пять взяты под стражу, [в том числе Сафонов]. Двоим - домашний арест, еще одному - запрет определенных действий", - сказал прокурор.

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников были задержаны во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

По данным СК, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД. Во время обысков у фигурантов дела изъяты дорогостоящие автомобили и деньги.