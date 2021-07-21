В Новгородской области водитель потерял сознание и врезался в дом, сдвинув его на 1,5 м

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Водитель грузовика в среду потерял сознание на федеральной трассе М-10 "Россия" на участке в Крестецком районе Новгородской области и врезался в жилой дом с тремя людьми внутри. В результате аварии здание было сдвинуто на 1,5 метра, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом и [двигаясь] со стороны Санкт-Петербурга в сторону Москвы, почувствовал недомогание, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым транспортным средством, после чего съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на стоящий Volkswagen. После этого он совершил наезд на столб ЛЭП и затем наезд на жилой дом. Дом он продвинул на 1,5 метра", - рассказала собеседница агентства.

Авария произошла в 18:35 мск на въезде в деревню Долгий мост. В момент столкновения с домом внутри него находились мужчина, женщина и их внучка. По данным ГИБДД, никто из них не пострадал. Однако медики, приехавшие на место, предварительно диагностировали у водителя инсульт. Мужчина рассказал врачам, что во время движения у него помутнело в глазах, после чего он очнулся от удара. Других подробностей он не помнит.

"Мужчину привезли в Великий Новгород. Его готовят к операции", - рассказали в пресс-службе ведомства.