Суд в Архангельске продлил арест гендиректору ТГК-2 и главе "Архоблэнерго" до 17 октября

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд в Архангельске продлил в среду арест бывшему генеральному директору генерирующей компании "ТГК-2" Надежде Пинигиной и руководителю "Архоблэнерго" Валерию Заикину до 17 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Суд продлил арест и Пинигиной, и Заикину на три месяца - до 17 октября", - сказали в пресс-службе.

Пинигина и Заикин были заключены под стражу 22 февраля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 и ст. 199.2 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и сокрытие налогов в особо крупном размере").

По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. Организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Как полагают следователи, кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения "Архоблэнерго" и последующее его банкротство для монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.