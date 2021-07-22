Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади более 785 тыс. га

ТАСС, 22 июля. Лесные пожары на площади 785 601 га действуют в регионах РФ, большинство из них приходится на Якутию. За сутки специалисты ликвидировали 103 пожара на площади 103 612 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"За прошедшие сутки <...> в России лесопожарными силами ликвидировано 103 лесных пожара на площади 103 612 га. На 00:00 мск 22 июля на территории Российской Федерации действовало 257 лесных пожаров на площади 785 601 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 108 пожаров на землях лесного фонда на площади 666 056 га, четыре пожара площадью 23 350 га в природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе. В Иркутской области действует 37 пожаров на землях лесного фонда на площади 42 665 га и пожар площадью 5 га на землях обороны и безопасности, на Чукотке - 14 пожаров на площади 26 531 га, в Карелии - 30 пожаров на площади 8 784 га.

В Красноярском крае зафиксировано 10 пожаров на площади 4 283 га, в Хабаровском крае - три пожара на землях лесного фонда на площади 3 984 га и пожар площадью 57 га в заповеднике "Джугджурский", в Магаданской области - шесть пожаров площадью 3 077 га, в Приморье - три пожара на землях лесного фонда на площади 3 003 га, а также три возгорания на площади 233 га в заповеднике "Сихотэ-Алинский", в Ханты-Мансийском автономном округе - пожар на площади 1 250 га. Также лесные пожары зафиксированы в других регионах РФ.

В тушении задействовано 6 615 человек, 1 078 единиц техники, 37 воздушных судов, еще 63 задействовано в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС введен в 10 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 63 субъектах РФ.