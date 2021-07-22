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Лесные пожары в России

Гидрометцентр рассказал, когда в Якутии перестанут возникать новые пожары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что новые очаги природных возгораний к концу недели перестанут появляться

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Якутии существенно улучшится благодаря дождям, которые придут в регион в ближайшие дни. Новые очаги природных возгораний к концу недели перестанут появляться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Якутии пройдут дожди. К концу недели, если говорить о метеорологических показателях пожарной опасности, ситуация существенно улучшится. Новых пожаров точно не возникнет, но борьба с существующими очень сложна", - рассказал он.

По словам Вильфанда, дожди не помогут прекратить распространение уже действующих пожаров, так как огнем охвачена слишком большая площадь лесов.

"Горит огромная площадь, и это уже не метеорологический фактор, потому что, когда уже есть пожар, даже небольшого ветерка достаточно, чтобы пожары продолжались и перемещались в разные стороны", - пояснил он.

По данным Гидрометцентра, в Якутии 22-24 июля ожидается прохождение серии циклонов. В Оленекском, Мирнинском, в Вилюйской группе, Ленском районах, в Верхоянье прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. 23 июля в южных районах, а 24 июля в Хангаласском, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском и заречных районах также пройдут дожди, местами сильные.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутияВильфанд, Роман Менделевич
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