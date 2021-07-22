В Якутии за сутки ликвидировали девять природных пожаров на площади свыше 94 тыс. га

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали девять природных пожаров на площади свыше 94 тыс. га на территории Якутии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"[На территории Якутии] ликвидировано девять [пожаров] на площади свыше 94 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского, Сунтарского и Хангаласского районов", - говорится в сообщении.

На территории Сунтарского и Мирнинского районов применялись три борта Бе-200ЧС, произведено 127 сбросов и слито 1 212 тонн воды. Также на территории Таттинского и Усть-Майского районов для искусственного вызывания осадков работал Ан-26 "Циклон". "Для защиты населенных пунктов от природных пожаров задействованы специалисты МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Кептин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров", - добавили в ведомстве.

Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. В целом за сутки на тушении природных пожаров были задействованы 2 214 человек и 304 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.