На Сахалине убийца ребенка получил пожизненный тюремный срок

Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, его жене - 15 лет в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд, принимая во внимание мнение гособвинителя, назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания. Подсудимой - в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Приговор в законную силу не вступил.

По информации прокуратуры, Игорь Тепляков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех лиц"), ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование лица, не достигшего 14 летнего возраста"), ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"), ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста"). Его супругу признали виновной по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), а также в подстрекательстве в совершении остальных преступлений.

В июле 2020 года восьмилетняя Виктория Теплякова ушла из дома и по дороге села в случайный автомобиль под управлением подсудимого, там также находилась его супруга. Пообещав доставить ребенка в пункт назначения, они завезли ее в лес, где после подстрекательства супруги мужчина изнасиловал девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем для сокрытия преступлений он убил ребенка и спрятал тело в лесном массиве.

Кроме того, на судебном заседании прокурором было доказано, что Игорь Дворников в 2001 году также совершил убийства двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), а в 2018 году - изнасилование и развратные действия в отношении еще одной несовершеннолетней.